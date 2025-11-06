不只兄弟「象」 網友質疑中國棒球其他4隊logo也像抄的

中國棒球城市聯賽（CPB）明年開打，網友質疑隊徽有抄襲的情況存在，並一一列出抄襲了哪些球隊。圖中下方最左側為MLB匹茲堡海盜隊先前的隊徽，目前更換成新版的隊徽。（圖擷自網路，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，其中「上海兄弟」不但撞名「中信兄弟」，就連隊徽、吉祥物大象都和中職黃衫兄弟十分神似，引發外界熱議。有網友則發文比較，除了「上海兄弟」外，還有其他隊的隊徽與現有的一些球隊logo高度相似，讓網友直呼超噁。

時常評論時事的「James Hsieh」也轉貼CPB的宣傳內容，針對「台港澳球員不少於10人」的說法，他也質疑「統戰聯盟？」（圖擷自threads）

近日網傳「上海兄弟」由中信集團出資贊助，因此，「上海兄弟」球隊名稱、隊徽以及吉祥物都與「中信兄弟」有巧合的連結，也讓兄弟象球迷炸鍋。昨日下午中信育樂公司則發聲明強調，「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施」。

不過這項話題仍持續在網路引發議論，有網友昨日就發文質疑，「還不只兄弟，連其他隊logo也都在噁心」，並質疑「深圳藍襪」的logo神似「波士頓紅襪」（美國職棒大聯盟球隊）、「廈門海豚」的logo神似「邁阿密海豚」（美式足球球隊）、「福州海俠」的logo神似「高雄全家海神」（台灣職業籃球隊），該則發文引發網友議論，在底下有網友也留言補充，「長沙黑皮」的logo神似「匹茲堡海盜」（美國職棒大聯盟球隊）。

對此其他網友也紛紛批評「不愧是山寨大國」、「山寨大國不是喊假的」、「一個國家沒有文化，每個城市都沒特色只能抄襲」、「身為紅襪迷，不能接受」、「越本土越國際，建議武漢出個肺炎隊、北京出個活摘器官隊」、「中國還有什麼不能搞的？」、「會對他們的創意有所期待，那就是你的不對了」等。

此外，時常評論時事的「James Hsieh」也轉貼CPB的宣傳內容並質疑，這中國職棒聯盟超詭異的，竟然號稱隊伍30人中要「本土球員不少於10人」、「台港澳球員不少於10人」、「外籍球員人數不設限」，針對「台港澳球員不少於10人」的說法，他也質疑「統戰聯盟？」

