崇文國中拳擊隊睽違13年 再奪總統盃團體冠軍 女孩淚汗寫榮耀

崇文國中拳擊隊睽違13年 再奪總統盃團體冠軍。（崇文國中提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕崇文國中拳擊隊今年全國總統盃拳擊錦標賽勇奪國中女子團體冠軍，睽違13年重返榮耀寶座！全國53所國中、620名選手展開激戰，崇文女孩以3金2銀2銅佳績稱霸女子組，男生組也摘1金2銀，獲國男團體第三，全校沸騰。

「這是女孩們用淚水與汗水換來的！」教練林源激動表示，上次奪冠已13年前，這期間五度亞軍、兩度季軍，今年終於王者歸來。平日嚴格訓練加上家長全力配合，才有此傲人成績。隊長陳玄采國小時即為巧固球國手，訓練態度認真，帶領學妹們披荊斬棘。

女子組46kg級路兆在決賽三回合皆佔上風奪金；66kg級陳琳身體不適仍咬牙完賽摘金；70kg級鄒承彗以懸殊比分大勝封后。48kg級陳玄采、75kg級一年級潘可芸雙雙闖進決賽獲銀，80kg+級陳宇婕、38kg級陳柔潔奪銅。男子組一年級陳宇澤38kg級連闖四關奪金，41kg級劉靖偉、80kg+級楊家恩獲銀，隊長潘聖杰名列第七。

校長黃彗瑄表示，崇文拳擊隊1980年由師鐸獎得主曾鵬基創立，退休後交棒學生林源，國內好手賴主恩即出自此拳擊場。感謝縣府近年改善訓練環境，「希望拳擊運動在屏東扎根，為台灣爭光！」女孩們不僅拳壇稱霸，更積極參與各項賽事，展現崇文多元運動實力。

崇文國中拳擊隊女子組46kg級路兆在決賽三回合皆佔上風奪金、男子組一年級陳宇澤38kg級連闖四關奪金。（崇文國中提供）

崇文國中拳擊隊66kg級陳琳身體不適仍咬牙完賽摘金。（崇文國中提供）

