體育 棒球 MLB

MLB》道奇明星鐵捕喊話了！ 希望球團帶回2大休息室領袖

2025/11/06 08:09

史密斯希望羅哈斯與赫南德茲兩人可以回歸。（資料照）史密斯希望羅哈斯與赫南德茲兩人可以回歸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季賽成功衛冕的道奇，休賽季將有7名球員成為自由球員，對此陣中明星鐵捕喊話，希望能夠帶回兩位資深老將羅哈斯（Miguel Rojas）與赫南德茲（Kiké Hernández）。

羅哈斯在今年世界大賽G7敲出震撼一轟追平比數，而他在國聯分區系列賽G4晉級後拋出震撼彈，表示自己明年打完就要退休，而34歲的赫南德茲仍沒有退休打算，且他生涯在季後賽103場出賽有著高達0.825的攻擊指數（OPS），更是球隊的開心果。

道奇陣中鐵捕史密斯在參加活動受訪時，表達希望羅哈斯與赫南德茲回歸的意願，他直言：「他們是球隊領袖的存在。當然，今年他們在場上也幫了我們很多，像Miguel的全壘打，Kike在場上的表現令人印象深刻。不僅如此，他們在場下的態度與休息室的表現都非常出色。所以我真的很希望他們回來，我覺得球團應該也會跟他們談續約。」不過史密斯也表示，最終決定權不在他身上，但他真的很希望兩人能夠回歸。

不僅史密斯，陣中另一位老大哥佛里曼（Freddie Freeman）在遊行時也曾點名羅哈斯與赫南德茲兩人，表示希望他們能夠回歸。

道奇休賽季有7位球員成為自由身，分別是羅哈斯、赫南德茲、康佛托（Michael Conforto）、克蕭（Clayton Kershaw）、希尼（Andrew Heaney）、寇派克（Michael Kopech）與葉茲（Kirby Yates）。扣除確定退休的克蕭外，道奇簽回羅哈斯與赫南德茲的可能性比其他人還高。

