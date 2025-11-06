MLB》道奇二連霸是王朝？ 美作家不認同：那是藍鳥送的耶誕禮物

大谷翔平。（路透）



〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽擊敗藍鳥，讓道奇成為21世紀首支二連霸球隊。不過，大聯盟專欄作家帕克（Rob Parker）近日在節目中直言，拒稱連兩年奪冠的道奇是王朝，認為是藍鳥隊在關鍵時刻的低迷表現，才是道奇摘冠的關鍵。

大聯盟官方MLB Network節目《MLB Now》的主持人肯尼（Brian Kenny）提到，道奇達成二連霸是否為王朝，帕克卻不認同，「不，這不是王朝。首先，藍鳥隊關鍵時刻失常，把世界大賽冠軍給道奇。（美國時間週一）在洛杉磯的那場遊行應該辦在北極，因為那是藍鳥送給道奇的耶誕禮物。」

帕克說明自己對現代大聯盟「王朝」的定義，「你必須連3年奪冠、或是4年3冠才行。」帕克也舉出巨人隊在2010年至2014年的5年3冠，並不算是王朝，「巨人隊隔年拿一冠，他們不算王朝，他們甚至沒有連霸過。」

肯尼提到道奇剛達成二連霸，帕克卻仍說，「如果（巨人隊）是4年3冠，那我承認是王朝。三連霸，那就是王朝。」

Does the Dodgers run qualify as a dynasty?@robparkerMLBbro weighs in on the #MLBNowShowdown. pic.twitter.com/cl9s0XHEOY — MLB Now （@MLBNow） November 3, 2025

