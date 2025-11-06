MLB》發文告別10年大聯盟旅程！前田健太難忘世界大賽能量

前田健太在2017年世界大賽登板。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本好手前田健太在季末就透露會在本季結束離開大聯盟，重返日本職棒，今天他本人也發文道出旅美10年的心聲與感謝。

前田健太在離開日職廣島鯉魚隊後加盟洛杉磯道奇，第一年就豪取16勝，在國聯新人王票選排名第3，後續分別效力過雙城、老虎、小熊小聯盟與洋基小聯盟。大聯盟生涯累積226場出賽，拿下68勝56敗，防禦率4.20，投986.2局送出1055次三振，每局被上壘率1.174。

前田健太今天在IG上發文道：「我已決定，從下個球季起回到日本繼續我的職業生涯。從2016年到2025年在美國打球，這段歲月實現了我的夢想，也是一段充滿難忘回憶的10年，對此我由衷感激。在這期間，我遇到了無數出色的隊友、教練團與球迷，能與你們建立起的情誼，對我而言意義重大。」

「從第一天起，大家就熱情與善良地接納我和我的家人，在我們需要幫助時伸出援手，並一路支持我。贏下分區冠軍、淋香檳浴慶祝、在季後賽拚戰，甚至打進世界大賽——那些時刻將永遠留在我的記憶中。」

「給所有球迷，謝謝你們一路以來的熱情支持。尤其是在季後賽和世界大賽期間球場內的能量，真是無與倫比。我永遠不會忘記在化解危機後，全場起立鼓掌的那一刻，那是我職業生涯中最美好的時光之一。在美國與大聯盟的這些年教會我無數事情，讓我不僅成長為更好的球員、也成為更好的人。隨著我準備在下個球季回到日本開啟新篇章，也期待有朝一日能再與各位重逢！由衷地感謝你們。——前田健太。」

