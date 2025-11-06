自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》生涯253救援寫現役第4多 記者曝多隊對勇士守護神有濃厚興趣

2025/11/06 09:17

伊格雷西亞斯。（資料照，美聯社）伊格雷西亞斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上指出，有多支球隊對投入自由市場的亞特蘭大勇士守護神伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）表達濃厚興趣，甚至連勇士本身也有想簽回的意願。

明年球季將滿36歲的伊格雷西亞斯，生涯11年大聯盟球季留下600場出賽，253次救援成功與大都會終結者狄亞茲（Edwin Díaz）並列現役選手第4多，僅次於簡森（Kenley Jansen，476次）、金布瑞（Craig Kimbrel，440次）與查普曼（Aroldis Chapman，367次）。

自2022年季中被天使交易至勇士後，就持續在新球隊擔任牛棚要角，在勇士4個球季出賽104場，繳出15勝12敗97救援，獨立防禦率（FIP）2.87，ERA+高達180，。

今年球季伊格雷西亞斯的出賽數70場寫下個人生涯新高，67.1局的投球送出73次三振，戰績4勝6敗2中繼29救援，FIP與ERA+分別為3.31與130，季後投身自由市場，羅梅洛預計他正在尋找一份2年的合約。

根據《美聯社》報導，今日又有9位選手投身自由市場，使得自由球員的人數來到162人，球團必須在美國時間周四前針對符合資格的自由球員提出2202.5萬美元的合格報價。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中