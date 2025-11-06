MLB》生涯253救援寫現役第4多 記者曝多隊對勇士守護神有濃厚興趣

伊格雷西亞斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上指出，有多支球隊對投入自由市場的亞特蘭大勇士守護神伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）表達濃厚興趣，甚至連勇士本身也有想簽回的意願。

明年球季將滿36歲的伊格雷西亞斯，生涯11年大聯盟球季留下600場出賽，253次救援成功與大都會終結者狄亞茲（Edwin Díaz）並列現役選手第4多，僅次於簡森（Kenley Jansen，476次）、金布瑞（Craig Kimbrel，440次）與查普曼（Aroldis Chapman，367次）。

自2022年季中被天使交易至勇士後，就持續在新球隊擔任牛棚要角，在勇士4個球季出賽104場，繳出15勝12敗97救援，獨立防禦率（FIP）2.87，ERA+高達180，。

今年球季伊格雷西亞斯的出賽數70場寫下個人生涯新高，67.1局的投球送出73次三振，戰績4勝6敗2中繼29救援，FIP與ERA+分別為3.31與130，季後投身自由市場，羅梅洛預計他正在尋找一份2年的合約。

根據《美聯社》報導，今日又有9位選手投身自由市場，使得自由球員的人數來到162人，球團必須在美國時間周四前針對符合資格的自由球員提出2202.5萬美元的合格報價。

