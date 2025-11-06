自由電子報
MLB》籌碼夠好就可以談 美媒爆老虎有可能交易王牌史庫柏爾

2025/11/06 09:53

史庫柏爾動向成為休賽季焦點。（資料照，美聯社）史庫柏爾動向成為休賽季焦點。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）將在明年賽季結束後，成為自由球員，今年休賽季他的動向成為焦點，儘管老虎高層曾喊話會全力留人，不過近期消息指出，如果可以換回滿意籌碼，老虎不排除發動交易。

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）表示，大聯盟球隊都認為，假如提出的交易包裹夠吸引人，老虎會認真考慮交易陣中王牌史庫柏爾，如果真的成真，屆時將會引發一場競價搶人大戰。

歐尼補充表示，他認為有3支球隊會是史庫柏爾的潛在下家，分別是水手、大都會、紅襪。

《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）則表示，儘管史庫柏爾明年結束就會成為自由球員，但還是有人認為老虎會再留他一個賽季，明年看市場狀況再重新評估價值，另外也有一派認為，老虎總管哈里斯（Scott Harris）不會只滿足於選秀補償，他要的不只是長遠對球隊有幫助的球員，而是要在明年就能幫老虎打出成績的球員。

目前還不確定老虎會如何處理史庫柏爾，不過近日《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，兩方在續約金額上還有著不小落差。

