MLB》有鑑於大谷翔平與山本由伸的成功...村上宗隆獲61.8億大約預測

村上宗隆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕養樂多日本重砲村上宗隆將在今年透過入札制度挑戰大聯盟，美媒《Bleacher Report》記者羅伊特（Joel Reuter）預測，他有望獲得一張破2億美元（約新台幣61.8億）的天價大約。

文中提到，有鑑於大谷翔平與山本由伸近年來等日本菁英球星在大聯盟的成功經驗，有望讓大聯盟球團更有信心打開錢包，簽下今年的國際頂級新秀。

請繼續往下閱讀...

村上宗隆要到2月2日才會滿26歲，但他已經在日本8個賽季敲出265轟與722分打點，外界也預期他將會在今年挑戰大聯盟。

儘管已經有幾位亞洲投手透過入札制度拿到大合約，李政厚（6年1.13億美元）、吉田正尚（5年9000萬美元）、鈴木誠也（5年8500萬美元），三位野手仍是目前亞洲球員拿到的最大合約，因此羅伊特認為，村上宗隆可以輕鬆超越這些數字。

羅伊特給出的理由是，考量到村上宗隆的潛力、年齡，過往實績，以及他能夠鎮守三壘，預期他可以拿到一張10年2.12億美元的合約，跟前幾年勇士三壘砲手萊利（Austin Riley）一樣。

不過根據《The Athletic》與《棒球美國》預測，村上宗隆可以獲得8年1.585億美元或者是7年1.4億美元合約。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法