MLB》曾驗出興奮劑遭禁賽80場 費城人執行球隊選項續留火球左投

阿瓦拉多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據費城費城人球團宣布，將執行後援火球左投阿瓦拉多（José Alvarado）的球隊選項，明年球季將續留且薪資為900萬美金（約新台幣2.8億元）。

目前30歲的阿瓦拉多，在今年季中因興奮劑檢測呈現陽性，而被大聯盟禁賽80場，也失去參與季後賽的資格，雖然禁賽期滿後於8月下旬回歸，但在季末時又因左前臂拉傷被放入傷兵名單，宣告賽季提前結束，最終留下28場出賽、4勝2敗5中繼7救援、獨立防禦率（FIP）3.60、ERA+117的成績。

雖然今年因故遭禁賽，不過費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）仍給予阿瓦拉多信心，並數度表示他使用興奮劑只是為了減重用途，他的表現與引以為傲的球速仍會繼續保持，「為了準備明年球季，他已經接受所有的醫療處置，所以目前可以放心，雖然這一整年他很艱難，我們都知道，但我認為他沒問題的。」

阿瓦拉多明年球季的續留，將持續與終結者杜蘭（Jhoan Duran）、右投手柯克林（Orion Kerkering）以及同為左投的史壯姆（Matt Strahm）、班克斯（Tanner Banks）等合力鞏固牛棚防線。

