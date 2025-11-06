自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾驗出興奮劑遭禁賽80場 費城人執行球隊選項續留火球左投

2025/11/06 10:09

阿瓦拉多。（資料照，法新社）阿瓦拉多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據費城費城人球團宣布，將執行後援火球左投阿瓦拉多（José Alvarado）的球隊選項，明年球季將續留且薪資為900萬美金（約新台幣2.8億元）。

目前30歲的阿瓦拉多，在今年季中因興奮劑檢測呈現陽性，而被大聯盟禁賽80場，也失去參與季後賽的資格，雖然禁賽期滿後於8月下旬回歸，但在季末時又因左前臂拉傷被放入傷兵名單，宣告賽季提前結束，最終留下28場出賽、4勝2敗5中繼7救援、獨立防禦率（FIP）3.60、ERA+117的成績。

雖然今年因故遭禁賽，不過費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）仍給予阿瓦拉多信心，並數度表示他使用興奮劑只是為了減重用途，他的表現與引以為傲的球速仍會繼續保持，「為了準備明年球季，他已經接受所有的醫療處置，所以目前可以放心，雖然這一整年他很艱難，我們都知道，但我認為他沒問題的。」

阿瓦拉多明年球季的續留，將持續與終結者杜蘭（Jhoan Duran）、右投手柯克林（Orion Kerkering）以及同為左投的史壯姆（Matt Strahm）、班克斯（Tanner Banks）等合力鞏固牛棚防線。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中