自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》謝淑薇聯手O妹3連勝鎖定分組第一 生涯第5度挺進年終賽4強

2025/11/06 10:19

謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科直落二擊敗美國組合，以3勝0負鎖定分組第一，前進4強。（取自WTA X）謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科直落二擊敗美國組合，以3勝0負鎖定分組第一，前進4強。（取自WTA X）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）聯手，今在WTA年終總決賽女雙以直落二擊敗美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），以3勝0負鎖定分組第一，前進4強。

謝淑薇生涯第6度角逐年終賽，2013年她曾與中國彭帥聯手封后，2021年和梅騰絲（Elise Mertens）合拍拿到亞軍，這次是她生涯第5度挺進4強。

穆罕默德／舒爾絲是今年千分等級的印地安泉女網賽女雙冠軍，今天賽前以2連敗位居墊底，而謝奧配雖在首盤率先被破發，不過兩人2：3時回破對手兩個發球局，以6：3後來居上，進入次盤更是表現勢如破竹，連破對手三個發球局，以6：1兌現勝利。

謝淑薇／奧絲塔朋科在小組賽擊敗今年法網冠軍、義大利頭號種子保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），溫網冠軍的比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），在本屆年終總決賽表現銳不可當，順利在小組賽取得3連勝，以分組第一挺進4強，對手將待另一組加拿大布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭魯特莉芙（Erin Routliffe）與匈牙利芭波絲（Timea Babos ）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）之戰的結果。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中