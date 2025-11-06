網球》謝淑薇聯手O妹3連勝鎖定分組第一 生涯第5度挺進年終賽4強

謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科直落二擊敗美國組合，以3勝0負鎖定分組第一，前進4強。（取自WTA X）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）聯手，今在WTA年終總決賽女雙以直落二擊敗美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），以3勝0負鎖定分組第一，前進4強。

謝淑薇生涯第6度角逐年終賽，2013年她曾與中國彭帥聯手封后，2021年和梅騰絲（Elise Mertens）合拍拿到亞軍，這次是她生涯第5度挺進4強。

穆罕默德／舒爾絲是今年千分等級的印地安泉女網賽女雙冠軍，今天賽前以2連敗位居墊底，而謝奧配雖在首盤率先被破發，不過兩人2：3時回破對手兩個發球局，以6：3後來居上，進入次盤更是表現勢如破竹，連破對手三個發球局，以6：1兌現勝利。

謝淑薇／奧絲塔朋科在小組賽擊敗今年法網冠軍、義大利頭號種子保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），溫網冠軍的比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），在本屆年終總決賽表現銳不可當，順利在小組賽取得3連勝，以分組第一挺進4強，對手將待另一組加拿大布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭魯特莉芙（Erin Routliffe）與匈牙利芭波絲（Timea Babos ）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）之戰的結果。

