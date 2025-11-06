自由電子報
棒球》「上海兄弟」隊徽風波掀熱議 象迷怒燒球帽： 中國是敵國

2025/11/06 11:49

一名球迷怒燒兄弟象球帽，強調「在成爲棒球迷之前，我是台灣人」。（@wukong1973/Threads授權提供）一名球迷怒燒兄弟象球帽，強調「在成爲棒球迷之前，我是台灣人」。（@wukong1973/Threads授權提供）

〔即時新聞／綜合報導〕中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年登場，其中由中信集團贊助的「上海兄弟」隊因隊徽與台灣中華職棒（中職）「中信兄弟」相似，引爆台灣球迷怒火。一名兄弟球迷更在社群怒燒球帽，強調「在成爲棒球迷之前，我是台灣人」。

該名網友昨（5）日在「Threads」Po出焚燒兄弟象球帽的影片，氣得直呼「在成爲棒球迷之前，我是台灣人。中國是敵國，有那麼難理解嗎？」影片發布不到1天就吸引超過3萬人按讚、近千次轉發。

不少網友留言力挺，「勇敢的台灣人」、「讚啦，中國就是敵國！」、「燒球帽了，給你一個Respect」、「抱歉我沒用燒的，我直接回收了，搞不好祖國非洲大陸的人可能會穿到」、「傷心的影片，台灣職棒永遠是台灣職棒」、「這會有多心痛！只有真正的棒球迷懂」、「記得垃圾丟到垃圾桶！燒完澆水，避免造成森林火災」、「中共國吃大便。台灣no.1」。

也有網友直言，「如果洋基在海外設球隊，把整個ip都搬過去，看看紐約會不會暴動」、「早期用台商打台商，再用對民主打民主，現在再用台灣棒球打棒球。台灣就是學不會，台灣棒球如果因此走下坡，辜家、中信就是罪人了」、「做一堆事測試台灣人底線啊，一堆根本假台灣人又不敢去中國住」、「中國唯一支持 天安坦克隊」。

針對風波，中信育樂公司發聲明表示：「關於網傳『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權，也將採取必要措施。」強調球團「一切以台灣利益與球迷感受為最優先考量」。然而多數球迷並不買單，批評聲浪仍持續升溫。

