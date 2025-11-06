NBA》狀元不控球、湯神下替補 獨行俠變陣依然輸給墊底鵜鶘

獨行俠變陣把湯普森放到替補。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季狀況不好的獨行俠，今天在主場迎戰鵜鶘大變陣，將狀態不好的「湯神」湯普森（Klay Thompson）下放到替補，而進入聯盟後轉型打控球的狀元郎佛拉格（Cooper Flagg），本場也回到熟悉的前鋒位先發。

獨行俠今年開季狀況不佳，此戰前僅有2勝5敗，加上內線戴維斯（Anthony Davis）、萊福利（Dereck Lively II）持續掛傷號，讓獨行俠今天決定變陣，排出了羅素（D'Angelo Russell）、克里斯蒂（Max Christie）、佛拉格、華盛頓（P.J. Washington）、加佛德（Daniel Gafford）的先發陣容。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，這是羅素到獨行俠後的第一次先發，擠下了狀況不好的湯普森，湯普森前7戰平均只有8.1分，命中率31.8%、拿手的三分球命中率也滑落到只剩26.2%。

不過獨行俠變陣沒有馬上收到效果，今天對上沒有威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘，最終還是99比101敗下陣來，回到熟悉位子的佛拉格全場20分9籃板，可惜最後追平一擊失手，首次上先發的羅素僅有9分，湯普森則是7投4中從板凳貢獻11分。

佛拉格重回前鋒位子攻下20分，不過最後追平一擊失手。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法