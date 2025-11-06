自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》狀元不控球、湯神下替補 獨行俠變陣依然輸給墊底鵜鶘

2025/11/06 12:09

獨行俠變陣把湯普森放到替補。（美聯社）獨行俠變陣把湯普森放到替補。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季狀況不好的獨行俠，今天在主場迎戰鵜鶘大變陣，將狀態不好的「湯神」湯普森（Klay Thompson）下放到替補，而進入聯盟後轉型打控球的狀元郎佛拉格（Cooper Flagg），本場也回到熟悉的前鋒位先發。

獨行俠今年開季狀況不佳，此戰前僅有2勝5敗，加上內線戴維斯（Anthony Davis）、萊福利（Dereck Lively II）持續掛傷號，讓獨行俠今天決定變陣，排出了羅素（D'Angelo Russell）、克里斯蒂（Max Christie）、佛拉格、華盛頓（P.J. Washington）、加佛德（Daniel Gafford）的先發陣容。

值得一提的是，這是羅素到獨行俠後的第一次先發，擠下了狀況不好的湯普森，湯普森前7戰平均只有8.1分，命中率31.8%、拿手的三分球命中率也滑落到只剩26.2%。

不過獨行俠變陣沒有馬上收到效果，今天對上沒有威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘，最終還是99比101敗下陣來，回到熟悉位子的佛拉格全場20分9籃板，可惜最後追平一擊失手，首次上先發的羅素僅有9分，湯普森則是7投4中從板凳貢獻11分。

佛拉格重回前鋒位子攻下20分，不過最後追平一擊失手。（美聯社）佛拉格重回前鋒位子攻下20分，不過最後追平一擊失手。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中