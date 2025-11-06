自由電子報
世界大賽》G7關鍵離壘距離成藍鳥敗筆？ 道奇馬恩西透露防守細節

2025/11/06 11:23

世界大賽G7，藍鳥跑者凱納法利法9局下在本壘前遭封殺。（資料照，法新社）世界大賽G7，藍鳥跑者凱納法利法9局下在本壘前遭封殺。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽和藍鳥大戰7場，最後逆轉奪冠，藍鳥無緣睽違32年的冠軍，工具人「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在生死戰G7的9局下關鍵跑壘成關鍵之一。道奇三壘手馬恩西（Mac Muncy）近日在美國棒球節目「Foul Territory」中透露，當時他盡量讓對手留在三壘壘包附近。

世界大賽G7的9局下，當時藍鳥1出局攻占滿壘，三壘跑者是凱納法利法，藍鳥打者瓦修（Daulton Varsho）敲出二壘強勁滾地球，道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）接到球後傳本壘完成封殺，凱納法利法只差一點就能跑回再見分。

而凱納法利法當下的離壘距離過短遭到外界指責，甚至有網友恐嚇威脅要打斷他的雙腿。

世界大賽G7，藍鳥跑者凱納法利法9局下在本壘前遭封殺。（資料照，美聯社）世界大賽G7，藍鳥跑者凱納法利法9局下在本壘前遭封殺。（資料照，美聯社）

馬恩西在「Foul Territory」中透露，「前幾球，我幾乎像一壘手那樣hold住他，盡可能讓他靠近壘包。」馬恩西認為，就他來看，凱納法利法做到該做的事情，「因為如果打出平飛球，可能會變成雙殺，所以不能在球棒打出球的的瞬間就起跑。」

馬恩西指出，當時那場場面，跑壘者無法在投手投球前起跑，因為什麼事情都有可能發生，「他的離壘距離或許稍微有點小，但他絕對沒有錯。」

