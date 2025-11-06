NBA》米契爾砍46分寫本季新高！騎士擊敗連兩天作戰的七六人

米契爾今日砍下46分，幫助騎士收下2連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今日在主場迎戰七六人，靠著當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）21投15中、三分球11投6中且罰球8投全進，爆砍本季新高的46分，帶領球隊以132：121擊敗連兩天比賽的七六人，拿下2連勝。

首節米契爾與莫布里（Evan Mobley）聯手得分，雖幫助騎士打下單節40分並取得雙位數領先，但七六人在次節也有馬克西（Tyrese Maxey）和瓦特福（Trendon Watford）領軍，讓騎士在上半場結束只有3分的領先優勢。

請繼續往下閱讀...

比賽進入第3節後，七六人雖然靠著烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的三分外線追平比數，但騎士火力全開，馬上打出一波13：0的攻勢拉開分差，該節結束還高出對手多達20分，進入末節後甚至還一度將分差拉開至26分，讓對手無力反擊。

騎士除了米契爾外，艾倫（Jarrett Allen）攻下24分10籃板，莫布里也挹注23分，而動左腳大拇指手術的葛蘭德（Darius Garland）今天傷癒歸隊，本季初登場出賽26分鐘拿下8分。

七六人部分，馬克西與板凳出發的葛林姆斯（Quentin Grimes）皆有27分進帳，成為球隊得分核心，而今天陣中球星恩比德（Joel Embiid）仍有剛傷癒，目前球團在季初仍不會讓他連兩天出賽。

馬克西今攻下27分。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法