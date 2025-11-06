自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

NBA》米契爾砍46分寫本季新高！騎士擊敗連兩天作戰的七六人

2025/11/06 11:44

米契爾今日砍下46分，幫助騎士收下2連勝。（美聯社）米契爾今日砍下46分，幫助騎士收下2連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今日在主場迎戰七六人，靠著當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）21投15中、三分球11投6中且罰球8投全進，爆砍本季新高的46分，帶領球隊以132：121擊敗連兩天比賽的七六人，拿下2連勝。

首節米契爾與莫布里（Evan Mobley）聯手得分，雖幫助騎士打下單節40分並取得雙位數領先，但七六人在次節也有馬克西（Tyrese Maxey）和瓦特福（Trendon Watford）領軍，讓騎士在上半場結束只有3分的領先優勢。

比賽進入第3節後，七六人雖然靠著烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的三分外線追平比數，但騎士火力全開，馬上打出一波13：0的攻勢拉開分差，該節結束還高出對手多達20分，進入末節後甚至還一度將分差拉開至26分，讓對手無力反擊。

騎士除了米契爾外，艾倫（Jarrett Allen）攻下24分10籃板，莫布里也挹注23分，而動左腳大拇指手術的葛蘭德（Darius Garland）今天傷癒歸隊，本季初登場出賽26分鐘拿下8分。

七六人部分，馬克西與板凳出發的葛林姆斯（Quentin Grimes）皆有27分進帳，成為球隊得分核心，而今天陣中球星恩比德（Joel Embiid）仍有剛傷癒，目前球團在季初仍不會讓他連兩天出賽。

馬克西今攻下27分。（美聯社）馬克西今攻下27分。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中