NBA》「蟻人」復出打出超慘正負值-25 灰狼下半場崩盤慘敗尼克

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天客場挑戰尼克，開季受傷的一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）本場比賽復出，不過他的復出未能幫助球隊贏球，灰狼下半場崩盤失掉83分，終場114比137慘敗給尼克。

愛德華茲本季主場開幕戰對溜馬，只打了3分鐘就因為腿傷退場，直到今天才復出，復出首戰就重返先發，不過僅打了29分鐘，拿到15分2籃板5助攻，出手13球僅命中5球，正負值是全隊最差的-25。

上半場灰狼和尼克拉鋸，甚至第一節初曾經領先過9分，不過第三節中段開始崩盤，被布朗森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）聯手打出一波10比0攻勢，之後就沒有再追平比分過。

末節灰狼持續崩盤，讓尼克一口氣把領先拉開到20分之上，總計下半場兩節灰狼讓尼克分別拿到40分、43分，成為輸球一大主因。

灰狼明星前鋒藍道（Julius Randle）今天攻下全隊最高32分，另有5籃板，迪文森佐（Donte Divincenzo）21分則為全隊次高；尼克方面，布朗森23分、阿努諾比25分，哈特（Josh Hart）板凳貢獻18分。

