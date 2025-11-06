自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》道奇G7封王戰 美日加平均5100萬人收看創近34年新高

2025/11/06 12:07

道奇G7封王，達成二連霸。（資料照，美聯社）道奇G7封王，達成二連霸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽和藍鳥血戰7場，最後逆轉奪冠，成為25年來首支連霸球隊。根據大聯盟官方指出，G7生死戰在美國、加拿大和日本，合計平均約5100萬名觀眾收看，這是自1991年雙城與勇士的世界大賽G7以來最多人觀看的比賽。

《美聯社》報導，道奇、藍鳥G7殊死戰，在Fox Sports、Fox Deportes和Fox的串流平台上，平均有2733萬觀眾收看。這是自2017年世界大賽道奇與太空人的G7以來，最多人看的比賽。這也是自2015年和2016年以來，世界大賽首度連續2年收視人數成長。

這次的世界大賽7場比賽，在美國、加拿大、日本，合計平均3400萬人觀看。其中，在加拿大和日本合計平均1790萬觀眾收看，讓2025年世界大賽成為史上最高的國際收視紀錄。

G7殊死戰在加拿大透過「Sportsnet」和法語頻道「 TVA Sports」轉播，平均有1160萬觀眾收看，這是自2010年溫哥華冬季奧運以來，最高的英語直播賽事。這次的世界大賽在加拿大平均收視人數為810萬人。

今年世界大賽在日本平均有970萬人收看，其中G7生死戰平均有1200萬人收看。而世界大賽G6，道奇日本強投山本由伸當天先發6局失1分，這場比賽的平均有1310萬人收看，創下日本單一電視網收看世界大賽的最高紀錄。

