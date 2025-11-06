自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》小波特32分 聯盟唯一0勝布魯克林籃網擊敗印第安納溜馬開胡

2025/11/06 11:38

小波特砍下32分幫助球隊終結開季7連敗。（美聯社）小波特砍下32分幫助球隊終結開季7連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網小波特（Michael Porter Jr.）今砍下全場最高32分11籃板，率領全聯盟唯一0勝的籃網擊敗溜馬，收下賽季首勝，終結開季7連敗。

本場雙方你來我往，雙方共有12次的互換領先與10次平手，小波特20投10中，投進4顆三分球，籃網在第四節拉開分差，包含在最後剩下22.1秒的三分打，助隊取得110：103領先，最終以9分差收下勝利。

不過本場比賽「小火車」湯瑪斯（Cam Thomas）在首節就因為腿部拉傷退場，在本場前，他平均可以拿到24.4分，是球隊的重要的火力供輸，上季他也曾因為腿傷缺席25場。

籃網本場除了小波特外還有4人得分上雙，克雷斯頓（Nic Claxton）18分10籃板6助攻、曼恩（Terance Mann）15分6助攻、克勞尼（Noah Clowney）17分、馬丁（Tyrese Martin）16分5籃板。

本季主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受傷的溜馬，在輸球後戰績跟籃網一樣只有1勝7敗，今天球隊得分最高的是西亞卡姆（Pascal Siakam），拿到23分6籃板9助攻。

