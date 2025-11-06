自由電子報
中國棒球CPB和CBL有何不同？ 帶你一次搞懂

2025/11/06 11:45

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打。（翻攝自臉書）中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打。（翻攝自臉書）

〔記者羅志朋／台北報導〕近期中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）話題發燒，這是由民間主導，朝市場商業化、職業化的目標邁進，與政府主導的中國棒球聯賽（China Baseball League，CBL）性質有所不同。

今年CBL中國棒球聯賽有10隊參賽，包含北京猛虎、天津雄獅、上海華信、江蘇鉅馬、廣東獵豹、四川蛟龍、山東藍鯨、河南好射手、福建鯊魚及天津體育學院，最終由上海華信奪冠。

CBL由政府主導，球員效力省（市）專業隊，由體育局管轄，每月領薪水、有退休金，若退役有機會到公部門上班，有點類似台灣的合庫、台電棒球隊，吸納全中國最優秀的棒球選手，國際賽也都是集結CBL菁英好手組隊參賽，11月9日開打的全國運動會，更是CBL球員的重頭戲。

CPB由民間主導，新成立的中國棒球城市聯賽，目標2028年實現中國棒球職業化的理想，明年1月立春聯賽、7月夏至聯賽，各打1個月的短期賽事試水溫，中國選手來源多半是素人和專業隊退役球員，另找大批台灣球員及外籍球員助陣，都簽短約，不像CBL選手有合約保障，由於全中國棒球好手都在CBL，因此，CPB選手來源、比賽品質就成了兩大問題。

CPB初期有5隊參賽，包含長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚與福州海俠，每隊30名球員，台港澳球員至少10人，已有不少台灣教練和球員躍躍欲試，準備到對岸大展身手，只是CPB球員來源、比賽內容、球迷接受度、廣告招商都是難題，未來能否成立真正的「中國職業棒球聯盟」，顯然還有一段很長的路要走。

