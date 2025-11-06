NBA》杜蘭特拿本季新低11分沒差 A.湯普森砍28分率火箭收5連勝

火箭球星杜蘭特（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今天全場18投5中僅拿11分寫本季新低，但A.湯普森（Amen Thompson）砍下28分、外帶10籃板，全隊7人得分上雙，火箭最後在客場以124比109擊敗灰熊，開季2連敗的火箭如今收下5連勝。

火箭隊上半場打完以60比51領先，易籃後火箭奧柯吉（Josh Okogie）在第三節獨得11分，幫助火箭打出一波24比9攻勢，把比分拉開至21分差。灰熊雖然在第四節初一度追至9分差，但火箭很快就把分數拉開，最終賞給灰熊4連敗。

火箭除了杜蘭特、A.湯普森外，中鋒森根（Alperen Sengun）20分16籃板7助攻，史密斯（Jabari Smith Jr.）16分，奧柯吉13分。替補出發的伊森（Tari Eason）16分，謝波德（Reed Sheppard）12分。

灰熊以替補出發的斯賓塞（Cam Spencer）19分最高，當家球星莫蘭特（Ja Morant）17分為次高。灰熊團隊投籃命中率為38.2％，不及火箭團隊命中率的47.5％。

