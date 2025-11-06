自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》杜蘭特拿本季新低11分沒差 A.湯普森砍28分率火箭收5連勝

2025/11/06 12:37

火箭球星杜蘭特（中）。（美聯社）火箭球星杜蘭特（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今天全場18投5中僅拿11分寫本季新低，但A.湯普森（Amen Thompson）砍下28分、外帶10籃板，全隊7人得分上雙，火箭最後在客場以124比109擊敗灰熊，開季2連敗的火箭如今收下5連勝。

火箭隊上半場打完以60比51領先，易籃後火箭奧柯吉（Josh Okogie）在第三節獨得11分，幫助火箭打出一波24比9攻勢，把比分拉開至21分差。灰熊雖然在第四節初一度追至9分差，但火箭很快就把分數拉開，最終賞給灰熊4連敗。

火箭除了杜蘭特、A.湯普森外，中鋒森根（Alperen Sengun）20分16籃板7助攻，史密斯（Jabari Smith Jr.）16分，奧柯吉13分。替補出發的伊森（Tari Eason）16分，謝波德（Reed Sheppard）12分。

灰熊以替補出發的斯賓塞（Cam Spencer）19分最高，當家球星莫蘭特（Ja Morant）17分為次高。灰熊團隊投籃命中率為38.2％，不及火箭團隊命中率的47.5％。

火箭A.湯普森（右）。（美聯社）火箭A.湯普森（右）。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中