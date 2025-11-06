NBA》約基奇大三元領軍捍衛主場 熱火在丹佛苦吞跨季9連敗

約基奇大三元率領金塊擊敗熱火。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕金塊今在主場迎戰熱火，當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出33分、15籃板、16助攻大三元，率隊以122：112拿下勝利，本季在主場4勝0敗未嘗敗績。

金塊上半場靠約基奇11投8中攻下19分的高效演出，加上A.戈登（Aaron Gordon）挹注17分，打完上半場握有68：60領先，熱火中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）今只打了第一節就因腳傷退場，團隊在上半場禁區得分陷入16：34的劣勢。

易籃後，丹佛大軍持續多點開花擴大差距，帶著101：86的領先進入決勝節，末節熱火展開逆襲，在替補上陣的小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）火力挹注下，將分差縮小至個位數，不過J.穆雷（Jamal Murray）最後32秒2罰都沒失手，再幫金塊擴大領先，終場以10分差收下勝利。

約基奇此役打完前三節就完成大三元，正負值+18是全隊最高，A.戈登貢獻24分，J.穆雷14分、8籃板，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）板凳出發拿下18分。

熱火上次例行賽在金塊主場贏球已經要追溯至2016年11月30日，雖在2023年總冠軍賽第2戰曾經攻克丹佛，但若僅計例行賽已經苦吞9連敗，鮑威爾（Norman Powell）23分為全隊最佳。

