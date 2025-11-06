自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》想起傳奇「神之右手」！ 主帥盛讚山本由伸殺手特質

2025/11/06 13:16

山本由伸。（資料照）山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕昔日日本最強投手山本由伸，今年在世界大賽展現世界最強投手的樣貌，率領道奇拿下世界大賽2連霸，並奪得世界大賽MVP，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）將他與紅襪三屆塞揚名人堂投手「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）相提並論。

羅伯斯在《ESPN》前記者派崔克（Dan Patrick）主持的美國播客節目《The Dan Patrick Show》中回顧世界大賽時表示：「他們的體格也非常相似。如果把山本的指叉球比作Pedro的變速球，那就是相似的球種組合與思考方式。」馬丁尼茲跟山本由伸都是身高不高的投手，前者180公分，後者178公分。

除了體型外，山本由伸的精神面上也跟馬丁尼茲相近，羅伯斯認為：「到比賽那天的Pedro會變成前所未見的殺手，山本也是個殺手。他做的那些事很有Pedro的風格。雖然不是靠身體條件取勝的投手，但他的精神力真的很出色。我原本就知道他天生就是個競爭者，而他證明了這一點。」

山本在季後賽連續兩場完投，並在只休息一天的情況下主動請纓上陣，甚至在世界大賽第3戰的延長戰中進入牛棚：「他在13局時對我說『我可以上去投』。世界大賽可不能讓野手上場投球。他才休息一天而已啊。那時我更加了解他。第7戰的表現也非常出色，能投3局（2.2局）真是令人難以置信。」羅伯茨如此讚嘆。

