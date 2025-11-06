新竹城市馬拉松11/16登場 1.3萬名跑者挑戰全馬半馬43萬獎金

新竹城市馬拉松11/16登場，將有超過1.3萬名跑者挑戰全馬半馬共43萬元獎金。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025新竹市城市馬拉松16日登場，市府今天舉行宣傳記者會，今年第8屆城市馬拉松將有1萬3700名跑者參與，是竹市年度運動盛事。此外，今年全馬與半馬獎金全面加碼，總獎金達43萬元，也鼓勵跑者「跑步做公益、捐晶片挺體育」，完賽跑者可選擇捐出晶片，轉化為支持在地體育班學子的實質資源，每個完跑者也都有精美完賽禮。

市府表示，今年的完賽獎牌以東門城「迎曦門」做設計靈感，象徵希望與榮耀，代表跑者堅持到底精神，馬拉松不只是速度的比拼，更是與自己的對話，過程比結果更重要。另新竹都城隍廟也贊助全馬跑者專屬的「平安帽」，象徵平安與祝福。

今年新竹城市馬拉松也加入「路跑賽事環境永續聯盟」，推動一杯到底行動，鼓勵跑者在補給站使用環保杯補水，推廣永續生活。另今年全馬與半馬獎金全面加碼，總獎金43萬元，並續推「跑步做公益、捐晶片挺體育」活動，完賽跑者可選擇捐出晶片，做為對教育與體育的支持。

教育處也提到，今年的半程馬拉松賽道首次取得AIMS國際賽道認證，與既有的全馬國際認證並列雙軌制度，讓新竹城市馬拉松成為全台少數同時擁有雙認證的城市馬拉松。邀跑者從城市地標、信仰連結，到永續理念與公益實踐，一起跑得安心、跑出影響力。

