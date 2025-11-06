自由電子報
上海兄弟抄襲連CPB文宣也要吃台灣豆腐 運動部說話了

2025/11/06 13:45

上海兄弟」隊徽（左）與「中信兄弟」神似，引發台灣球迷痛批。（圖：翻攝自網路）上海兄弟」隊徽（左）與「中信兄弟」神似，引發台灣球迷痛批。（圖：翻攝自網路）

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，「上海兄弟」不但撞名「中信兄弟」，就連隊徽、吉祥物大象都和中職黃衫兄弟十分神似，此外「CPB」的LOGO與台灣的中職「CPBL」也有雷同之處，甚至CPB文宣把台北101地標與中國其他著名建築部並列，趁機吃台灣豆腐，對此，運動部次長鄭世忠今（6）日在行政院會後記者會表示，可以看得出來，中國CPB籌備過程，現階段都是在放風聲、試水溫，相當匆促、粗糙。

鄭世忠指出，棒球是台灣的國球，與國人有相當程度的感情連接，昨天中華職棒會長蔡其昌及中信育樂公司的發言及聲明，我們都有聽到，而中信育樂也出面否認參與CPB。如有法律爭議發生，相信中信球團也會有後續的作為。

鄭世忠表示，蔡其昌昨天也有說了，職業運動很競爭，唯有壯大自己，就不怕別人競爭，所以運動部會持續支持中華職棒聯盟及各級學校的棒球發展。而運動部也透過跨部會，一起來守護我們的國球、棒球人才及球迷權益。

至於所謂跨部會守護國球，鄭世忠說明，過去結合國發會與國發基金，在共建計畫與新資源支持下，把職棒的觀賽環境變好，在12強賽之前，也協助中華職棒的組訓、情搜等，讓成績變得更好，帶動球迷，而擴大球迷的人數，也帶動國內的棒球經濟。

鄭世忠透露，未來也會在球場與國科會合作，增設高解析度鏡頭，希望能捕捉球員在球場上的運動表現，甚至球的軌跡、轉速等，提升球迷觀賽體驗。「壯大自己，就不會擔心對岸或全世界其他職業球團的競爭」。

對於企業是否可以資助中國球隊，陸委會文教處副處長陳威豪表示，兩岸體育交流部分，政府立場都是一樣，希望在符合政府法律規範原則下，健康有序進行，不管是赴中投資或赴中任職，都有相關法律規範，我們也提醒若要赴中，必要注意相關的風險。

