NBA》柯瑞、巴特勒沒打 領底薪的魏斯布魯克繳大三元率國王力退勇士

2025/11/06 13:45

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今踢館國王主場，雙方都有不少球星缺陣，國王團隊6人得分超過雙位數，加上魏斯布魯克（Russell Westbrook）挹注大三元，終場以121： 116告捷。

此役星度黯淡，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因病缺陣，巴特勒（Jimmy Butler）受到背部拉傷影響高掛免戰牌，D.格林（Draymond Green）輪休，國王方面，明星後衛拉文（Zach LaVine）與當家長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）也都無法上場。

勇士首節靠里查德（Will Richard）在外線開火獨攬12分，庫明加（Jonathan Kuminga）單節6投5中也有11分進帳，帶著32：25領先進入次節，順利在上半場打完握有62：57優勢。

魏斯布魯克（右）。（美聯社）魏斯布魯克（右）。（美聯社）

國王下半場逐漸找回節奏，第三節由德羅森（DeMar DeRozan）10分領軍，帶領球隊單節打出35：23一波流反超，勇士末節緊咬比分，倒數6分鐘靠穆迪（Moses Moody）罰球追平比數，但隨後又陷入得分荒，被國王連拿11分擴大差距。

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）最後57秒的外線破網，幫助勇士又追到只剩3分差，但接下來施洛德（Dennis Schroder）2罰都沒失手，國王以5分差收下勝利。

36歲魏斯布魯克本季以1年360萬美元底薪合約加盟國王，此役上場35分鐘外線4投3中拿下23分、16籃板、10助攻，拿下來到國王的首次大三元，德羅森攻下全隊最高25分，孟克（Malik Monk）替補上陣挹注21分，勇士里查德30分最佳，穆迪貢獻28分。

魏斯布魯克（右）。（美聯社）魏斯布魯克（右）。（美聯社）

