NBA》SGA轟35分無用 雷霆浪費20分領先遭拓荒者逆轉吞首敗

〔記者林岳甫／綜合報導〕背靠背出賽的雷霆今天在客場浪費首節打完領先20分的優勢，最終以118：121不敵拓荒者，吞下本季首敗，一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）35分也淪為白工。

雷霆在前役打敗快艇，喜迎創隊史紀錄的開季8連勝，此仗作客波特蘭又於首節火力全開，尤其威金斯（Aaron Wiggins）該節就砍進4顆三分球，帶領衛冕軍單節灌進41分，並取得20分的優勢。

想不到，雷霆的領先不夠花，拓荒者從第2節由老將哈勒戴（Jrue Holiday）代軍展開逆襲，並在第4節3分59秒再度站上領先位置，並持續擴大優勢，最終也成功擋住雷霆反擊，地主拓荒者驚奇突破衛冕軍的不敗之身。

吉爾吉斯亞歷山大此仗有35分、9籃板、4助攻，但26投10中，命中率僅38.5%，創下本季單場最差命中率，另外威金斯飆進7顆三分球，進帳27分，米契爾（Ajay Mitchell）21分，可惜衛冕軍未能贏球，本季NBA無不敗球隊。

拓荒者得分最多是以色列籍小前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija），他雖然17投5中命中率很差，但憑藉16罰15中，還是攻下26分，哈勒戴斬獲22分，夏普（Shaedon Sharpe）18分，板凳出發的葛蘭特（Jerami Grant）也貢獻20分。拓荒者贏球關鍵是全隊砍進19顆三分球，且命中率超過4成。

