花蓮光復國中女足隊設備全毀 新北板橋來相挺

2025/11/06 14:24

花蓮923光復洪災造成光復國中體育設施全毀，女子足球隊的學生面臨訓練資源短缺的困境。新北市議員黃淑君協調板橋地區足球團體伸出援手，今天前往學校捐贈。（記者王錦義攝）花蓮923光復洪災造成光復國中體育設施全毀，女子足球隊的學生面臨訓練資源短缺的困境。新北市議員黃淑君協調板橋地區足球團體伸出援手，今天前往學校捐贈。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮923光復洪災造成光復國中體育設施全毀，女子足球隊的學生面臨訓練資源短缺的困境。新北市議員黃淑君協調板橋地區足球團體伸出援手，今天前往學校捐贈。她說，感謝板橋各界及花蓮縣在地議員胡仁順的協助，短短一天內便完成所需器材的募集，展現「板橋傳愛、足球無界」的暖心行動。

花蓮光復鄉因堰塞湖災情，導致光復國中女足隊訓練器材與設備嚴重損毀，包含足球鞋、比賽用球、訓練器材都被洪水沖走。黃淑君隨即協助並倡議，促成板橋足球發展協會發起「板橋足球－熱心公益募集活動」，也是花蓮子女的新北議員宋雨蓁也一同響應，今天凌晨從板橋載物資出發，早上9點前送達光復國中。

黃淑君說，第一時間得知需求後，立刻與板橋足球協會、華僑高中及板橋國中足球隊聯繫，於一夜之間募集到近20萬元資金及物資。由於廠商得知物資是要援助災區學校，紛紛「半買半相送」。讓採購進度更順利。這次買了比賽用鞋、訓練鞋、支架與計分板等，照著學校的清單全部備齊，盼女足隊能無後顧之憂繼續訓練、在球場上奔跑，跑出他們自己的精彩人生。

花蓮縣議員胡仁順也一同響應捐五萬元，他說，光復女足隊是地方的驕傲，但這次洪災讓訓練設備幾乎全數損毀。感謝市議員黃淑君在第一時間伸出援手，不僅協調資源、親自到災區了解情況，更在最短時間內完成器材募集與送達，讓孩子們能重新踏上球場；同時鼓勵足球隊未來表現能愈來愈好，也把愛心繼續延續下去。

