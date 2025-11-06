自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黃淞騏勇奪全國帆船冠軍 謙稱榮譽屬於汕尾

2025/11/06 14:00

黃淞騏奮戰不懈，拿下佳績。（許瑞真提供）黃淞騏奮戰不懈，拿下佳績。（許瑞真提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾國小的畢業校友黃淞騏，在114學年度「總統盃全國錦標賽」勇奪ILCA4型國中男子組第一名，並在「114年全國運動會」拿下ILCA4型男子組第八名，今（6）日收到獎狀。他感恩地說，這不只屬於我，而是屬於汕尾的大家；他特地感謝教練許瑞真，不僅讓我們拓寬眼界，也讓更多人看見汕尾。

汕尾國小風帆隊以汕尾漁港當基地培育選手，有不少名學生在全國賽場上嶄露頭角；就讀林園高中國中部的黃淞騏今年9月15日在澎湖舉行的「總統盃全國錦標賽」，從落後不斷超越，最後拿下ILCA4型國中男子組冠軍，為高雄奪下獎牌。

黃淞騏去年在大鵬灣全國帆船賽獲得ILCA4型國中男子組第四名，5月在台東活水湖盃勇奪總排第一名，並取得位高雄市角逐全國運動會門票，並獲帆船ILCA4型男子組第八名，在國內帆船好手競爭下相當不易。

他在教練許瑞真與蔡文雄指導下，與隊友遠赴澎湖參加全運會帆船賽，歷經酷熱與風浪的考驗，展現出汕尾風帆隊的實力與信念。許瑞真說，在澎湖每天陪著孩子們在海上度過漫長的訓練時光。支撐自己的是一份對汕尾的情感與使命，期望這份「汕緣」能成為風帆隊共同的心靈秘方。

黃淞騏屢在風帆船賽奪獎。（許瑞真提供）黃淞騏屢在風帆船賽奪獎。（許瑞真提供）

黃淞騏感謝教練不辭辛勞，稱榮譽屬於汕尾。（許瑞真提供）黃淞騏感謝教練不辭辛勞，稱榮譽屬於汕尾。（許瑞真提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中