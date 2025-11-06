黃淞騏勇奪全國帆船冠軍 謙稱榮譽屬於汕尾

黃淞騏奮戰不懈，拿下佳績。（許瑞真提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾國小的畢業校友黃淞騏，在114學年度「總統盃全國錦標賽」勇奪ILCA4型國中男子組第一名，並在「114年全國運動會」拿下ILCA4型男子組第八名，今（6）日收到獎狀。他感恩地說，這不只屬於我，而是屬於汕尾的大家；他特地感謝教練許瑞真，不僅讓我們拓寬眼界，也讓更多人看見汕尾。

汕尾國小風帆隊以汕尾漁港當基地培育選手，有不少名學生在全國賽場上嶄露頭角；就讀林園高中國中部的黃淞騏今年9月15日在澎湖舉行的「總統盃全國錦標賽」，從落後不斷超越，最後拿下ILCA4型國中男子組冠軍，為高雄奪下獎牌。

黃淞騏去年在大鵬灣全國帆船賽獲得ILCA4型國中男子組第四名，5月在台東活水湖盃勇奪總排第一名，並取得位高雄市角逐全國運動會門票，並獲帆船ILCA4型男子組第八名，在國內帆船好手競爭下相當不易。

他在教練許瑞真與蔡文雄指導下，與隊友遠赴澎湖參加全運會帆船賽，歷經酷熱與風浪的考驗，展現出汕尾風帆隊的實力與信念。許瑞真說，在澎湖每天陪著孩子們在海上度過漫長的訓練時光。支撐自己的是一份對汕尾的情感與使命，期望這份「汕緣」能成為風帆隊共同的心靈秘方。

黃淞騏屢在風帆船賽奪獎。（許瑞真提供）

黃淞騏感謝教練不辭辛勞，稱榮譽屬於汕尾。（許瑞真提供）

