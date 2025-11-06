自由電子報
中職》富邦悍將人事大地震 陳金鋒轉特助、後藤光尊接任總教練

2025/11/06 14:12

原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。（富邦悍將提供）原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將球團人事大變動，僅領軍兩年的陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，由日籍教練後藤光尊接任總教練，富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，副領隊林威助升任執行副領隊。前領隊林華韋、前執行副領隊郭泰源年底任期屆滿聘為球團顧問。

陳昭如現任富邦育樂總經理及富邦運動場館董事長，憑藉多年產業管理經驗與組織整合能力，積極推動球團在經營、行銷與球隊制度的改革。任職期間，升級球迷服務、優化球場及球隊基礎建設，穩定提升球隊發展動能。林威助自去年10月出任悍將副領隊兼農場主管，專注於農場與養成體系，並透過引進外籍教練、海外訓練與制度改革，為球隊打造長期競爭力。富邦球團期盼，未來在陳昭如領隊及林威助執行副領隊的協力之下，共同帶領球團在競技與經營面向同步成長。

曾效力日本職棒歐力士猛牛的後藤光尊，於2024年起擔任富邦悍將二軍總教練兼野手總合教練，帶領年輕選手建立正確職業觀念與比賽節奏。2025年球季中，後藤展現出卓越的選手培育成果，多位悍將潛力新秀在他的調教下展現成長與穩定貢獻，形成球隊戰力補強的重要基礎。升任一軍總教練後，後藤將延續個人座右銘「不珍惜現在所擁有的，就沒有未來」的精神，強調紀律、團隊與執行力，期望帶領球隊在全新賽季中展現強大競爭力，打出最佳表現。

副領隊林威助升任執行副領隊。（富邦悍將提供）副領隊林威助升任執行副領隊。（富邦悍將提供）

富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊。（富邦悍將提供）富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊。（富邦悍將提供）

