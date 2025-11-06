自由電子報
NBA》東契奇35分「準大三元」 湖人擊敗馬刺拉出5連勝

2025/11/06 14:24

東契奇（左）。（美聯社）東契奇（左）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人今天由東契奇（Luka Doncic）帶隊，他繳出35分、9籃板、13助攻「準大三元」成績單，也帶領紫金大軍克服第4節落後劣勢，最終以118：116打敗馬刺，收下5連勝，戰績7勝2敗也衝上西部第2。

湖人在上半場打完取得60：59領先，東契奇半場也已經貢獻22分，馬刺則在第3節靠老將巴恩斯（Harrison Barnes）單節11分，再度取得領先。湖人第4節最多面臨9分落後，東契奇、艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart），、八村壘也有所貢獻，尤其東契奇在倒數2分31秒又投進三分球，率隊取得超前，馬刺雖然試圖翻轉戰局，最後仍功敗垂成。

東契奇此仗手感差強人意，27投9中包括4顆三分球，不過罰球17罰13中，攻下35分、9籃板、13助攻，艾頓也是展現威力貢獻22分、10籃板，史馬特挹注17分，八村壘也斬獲15分。

馬刺方面，全隊共有6人得分雙位數，可惜還是兵敗洛杉磯，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出19分、8籃板，但團隊發生19次失誤也成為致命傷。

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

