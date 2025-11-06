霹靂舞》舞界超級盃11/9東京點燃戰火 吳宇謙、許馥雅先拚總決賽門票

全球霹靂舞最高殿堂Red Bull BC One 世界總決賽 11月9日 東京登場。（Red Bull提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕被譽為「霹靂舞界超級盃」的第22屆 Red Bull BC One世界總決賽，將於11月9日在日本東京兩國國技館點燃戰火。本屆 Red Bull BC One 台灣大賽冠軍B-Boy Sprite （吳宇謙） 、B-Girl Sophia （許馥雅） 也將前往東京爭奪站上世界最高殿堂的最後門票。

「跳舞是這輩子最想做的事，即使很辛苦也會繼續努力下去，這次會帶著奪冠這份肯定前往東京，讓世界知道我是來自台灣的 Sprite。」本屆台灣的B-Boy冠軍吳宇謙）自去年膝蓋手術後克服傷勢，今年首度闖進台灣大賽十六強，便以令人動容的比賽歷程過關斬將；而2026亞運國手、年僅19歲的許馥雅，對於將代表台灣出賽，則是展現初生之犢不畏虎的氣勢分享：「我一直讓自己保持在備賽狀態，我會好好把握這張得來不易的世界賽入場券，持續展現屬於自己的風格。」

兩位台灣冠軍將於11月7日率先登場，在東京 Spotify O-East 舉行的「最終資格賽」 （Last Chance Cypher） 中，與超過50位來自世界各地的冠軍齊聚一堂，爭奪男女生前4強進決賽，若兩人若成功晉級，將面對 11月9日世界總決賽已嚴陣以待的外卡選手。B-Boy外卡陣容堪稱「死亡之組」，有來自日本的三位地主選手B-Boy Shigekix、B-Boy Issin和B-Boy Hiro10，其中B-Boy Shigekix在 2020 年成為 Red Bull BC One 史上最年輕世界冠軍，更是亞運金牌得主，而B-Boy Issin 和B-Boy Hiro10以其狂放性格與突破常規的舞風聞名，B-Boy Hiro10更是二度獲得外卡資格；此外，還有尋求第二冠、來自哈薩克的2021年冠軍 B-Boy Amir也正蓄勢待發。

