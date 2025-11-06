自由電子報
棒球》上海兄弟隊Logo酷似中信兄弟 陸委會揭有公司拉大批球員赴中

2025/11/06 17:05

中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」因各隊logo及規章引發爭議。（翻攝自CBL中國棒球聯賽臉書）中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」因各隊logo及規章引發爭議。（翻攝自CBL中國棒球聯賽臉書）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國成立中國棒球城市聯賽（CPB），明文要求30人球隊中「台港澳球員不少於10人」，而且一支球隊的Logo與中職中信兄弟高度相似。對於此事是否涉及體育統戰？陸委會發言人梁文傑今天表示，在背後運籌帷幄的是，一間和職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司，他們想要把台灣經驗複製到對岸，甚至要把大批球員拉到對岸去

據《新華社》等中國官媒報導，CPB中國棒球城市聯賽在9月28日宣布成立，是中國棒球邁向市場化、商業化的重要探索，預計從2026年開始，用3年時間推動中國棒球職業化。

根據CPB在社群平台小紅書的官方宣傳，球隊架構為30人，「本土球員不少於10人、台港澳球員不少於10人，外籍球員人數不設限」。

近日更傳出，CPB已有5支球隊，其中「上海兄弟隊」Logo上的Brothers字樣和大象圖示，與中職中信兄弟Logo高度相似，引發台灣網友不滿；中信育樂公司日前回覆，若有相關侵權將採取必要措施。

對此，梁文傑在陸委會記者會上表示，這個事情我們希望中信球團能夠對外說明清楚，畢竟一個球隊的品牌，尤其是30幾年的球隊，雖然所有權是老闆的，但這個品牌是所有球迷用熱血、青春和回憶一起建立起來的，這不是老闆可以自行處分和決定，更不是老闆可以隨意破壞的。

梁文傑透露，據我們了解，這件事情在背後運籌帷幄的是一間和職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司，他們想要把台灣經驗複製到對岸，甚至要把大批球員拉到對岸去，這件事情我們會密切注意。

梁文傑強調，棒球運動需要長期積累才能受到大家的擁護，據他所知，棒球在中國是非常邊緣的運動，突然之間要成立職棒聯盟，這讓人覺得超乎想像，到底是出於市場原因，還是政治動機，我們也都會關注。

陸委會發言人梁文傑今天表示,梁文傑透露,據我們了解,這件事情在背後運籌帷幄的是一間和職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司,他們想要把台灣經驗複製到對岸,甚至要把大批球員拉到對岸去,這件事情我們會密切注意。（記者陳鈺馥攝）

