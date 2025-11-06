自由電子報
網球》莊吉生16強領先有嚇一跳 暌違6年在台首勝為單打復出之路添信心

2025/11/06 17:35

莊吉生帶兒子一起出席記者會。（記者吳孟儒攝）莊吉生帶兒子一起出席記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕前一場奮戰3盤勝出的36歲老將莊吉生，今天在台灣華國三太子男網挑戰賽以5：7、2：6敗給日本好手西岡良仁，無緣延續驚奇，挺進男單16強，但他表示，這次單打表現有點出乎意料，會覺得可以再拚一下男單。

去年5月因滑倒弄傷，莊吉生也毅然決定動髖關節手術，超過一年的復健才在今年7月重返戰場，而這次他在三太子盃以外卡身份參戰，昨首戰更以6：7（5：7）、6：3、7：6（8：6）大逆轉法國左手拍韋伯（Arthur Weber），暌違6年於國內挑戰賽贏球。

今天對上世界排名134的日本好手西岡良仁，莊吉生開賽還率先破發，取得4：1領先，他笑說：「其實知道是4：1時有嚇一跳，他一開始還不太穩，但我一發狀態不好，也沒把握機會，反觀對手有幾球打很好，一旦讓有經驗或更強的人這樣打，最後就會讓他們越打越強勢。」

雖然沒能搶下勝利，但莊吉生看到正面訊號，他說：「本預期單打不會打得不錯，但這次官方給我機會，我會想說單打或許可以拚一下，接下來還有2場日本的比賽，會再好好思考，是否再拚一下單打。」他目前使用保護排名參戰，也希望接下來能多贏一點比賽提升排名，才可以打更高層級的賽事。

值得一提的是，這次莊吉生比賽除了有太太相伴，還多了兒子一起征戰，他表示，其實變成爸爸後，像是昨天很累，但看到小孩後，明白顧小孩很重要之外，也會覺得好好打球很重要，只是很可惜沒能一路打到週六，用勝利幫兒子的1歲生日慶生。

莊吉生賽後也帶著兒子一起出席記者會，他表示，雖然自己在打網球，但未來會希望兒子從事團體運動，畢竟網球一個人打很辛苦。

莊吉生。（記者王藝菘攝）莊吉生。（記者王藝菘攝）

