體育 競技運動 桌球

桌球排名資格賽》半年努力沒有白費 黃淨嘉連闖6關重返國手行列

2025/11/06 17:50

合庫女將黃淨嘉擊敗黃歆，生涯第二度入選國手。（照片黃淨嘉提供）合庫女將黃淨嘉擊敗黃歆，生涯第二度入選國手。（照片黃淨嘉提供）

〔記者許明禮／台北報導〕21歲合庫女將黃淨嘉今天在115年度中華桌球排名資格賽女子組第二次賽衝關賽，以3:1力退國泰女將黃歆，繼113年度後第二度入選國手，她開心的說，「證明我這半年來的努力沒有白費!」

目前在新竹巨城乒乓球館訓練的黃淨嘉，兩年前在排名資格賽第六次賽衝關賽，以3:2逆轉黃歆首度當選成人國手，但去年因為從輔大轉學至清華大學，練球時間變少，未能再度進入國手名單。

為了重返國手行列，黃淨嘉半年前就展開備戰，除了已經靠全國錦標賽女單冠軍提前取得排名賽資格的蔡昀恩每天陪她練球，教練楊慶昱也特別協助她加強反手、接發球等環節，賽前也鼓勵她今年絕對有機會，但還是要一場一場去拚對手，不要急著想要選上。

黃淨嘉在第一次賽就擊敗擁有17屆國手資歷的國泰名將陳思羽，報了今年全運會團體賽1:3落敗的一箭之仇，但最後卻以2:3栽在陳琦媗手上。她說，這一場因為太想贏了，有點想太多，決勝局一下場腦筋一片空白。她在第二次賽重啟爐灶，一路擊敗陳慈瑄、黃薇安、李昱諄、劉如紜、劉馨尹，最後一輪再以11:8、8:11、11:6、11:7力克黃歆，奪回失去1年的國手頭銜，她表示，「兩年前的決選，黃歆局數2:0領先被我逆轉，今年她一定有備而來，我打起來也更加小心。」

