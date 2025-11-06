自由電子報
體育 籃球 SBL/WSBL

SBL》新軍基隆黑鳶備戰新賽季 交手馬來西亞、新加坡國家隊

2025/11/06 18:08

基隆黑鳶總經理林冠綸。（資料照，記者盧養宣攝）基隆黑鳶總經理林冠綸。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕SBL新賽季迎來第5隊基隆黑鳶，日前舉辦成軍記者會公布18人陣容，團隊也積極備戰新球季，月底將赴馬來西亞和新加坡與兩國國家隊交手，總經理林冠綸指出，希望藉由交流賽累積實戰經驗，讓團隊在開打前更快完成磨合。

基隆黑鳶由楊志豪出任主帥，在SBL選秀指名亞運3x3籃球金牌成員余祥平成為狀元，上月在成軍記者會正式對外公開陣容，由前攻城獅好手王子綱擔任隊長，前領航猿球星周儀翔也將在SBL舞台重返賽場，外援則是曾效力鋼鐵人、新北國王的路易士。

SBL新賽季明年1月才會正式點燃戰火，基隆黑鳶除近期會與SBL球隊彰化柏力力進行友誼賽，月底也將啟程前往馬來西亞，在大馬籃總舉辦的國際邀情賽交手大馬男籃，林冠綸表示，先前曾赴大馬進行教練講習，因此有機會促成此次交流，「東南亞運動會12月登場，馬來西亞國家隊認為這會是很好的備戰機會，希望這趟除了球員間的切磋，教練之間也能互相交流。」

林冠綸表示，SBL在開打前不會舉辦熱身賽，因此希望儘可能多安排其他賽事讓團隊能有磨合的機會，這次將先在馬來西亞與大馬國家隊進行5場賽事，接著再到新加坡與該國男籃交手3戰，團隊除正在服兵役的劉光尚、因學業無法參賽的陳禹劭、曹爾方，其餘成員都將亮相。

