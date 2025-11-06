自由電子報
體育 棒球 日職

桃園交流賽》辰己涼介特調後連13場敲安 金鷲好手陽柏翔：我很感謝他

2025/11/06 18:21

桃園交流賽》辰己涼介特調後連13場敲安 金鷲好手陽柏翔：我很感謝他東北樂天金鷲蕭齊（左起）、陽柏翔與宋家豪。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕2025年桃園市亞洲職棒交流賽明起在桃園球場打3天，日本職棒樂天金鷲年僅20歲的內野小將陽柏翔也可望在台灣球迷面前首秀，今年就登上一軍且首打席就敲安的他，希望能展現出自己優異的守備和腳程。

陽柏翔來自日本茨城縣明秀學園日立高等學校，2023年畢業後選秀落榜，投靠棒球挑戰聯盟茨城宇宙行星隊磨練後，去年選秀獲得樂天金鷲的第6指名，而今年他在二軍出賽75場，有61支安打，打擊率2成37。而他在10月3日對西武獅初登場，一軍出賽2場，首打席就擊出生涯首安，有個相當豐收的球季。

陽柏翔坦言，剛開始在二軍沒有打得很好，到了球季後段才慢慢有手感。回憶接到上一軍通知的那一天，他說那時是早上8點，原本還在睡覺，球隊經理要他去總教練室，「我以為做錯事，結果才知道是要去一軍，第一打席就能敲安滿開心的，讓家人感到驕傲。」

陽柏翔也透露，今年在二軍剛好跟辰己涼介有交流的機會，「他告訴我，打擊要以自己的揮棒為主，做自己想做的。而能幫助到球隊的打擊，像是二壘有人擊出推進打也是好的打擊，未必一定要是安打。」在辰己涼介的建議之後，陽柏翔就繳出連續13場安打，他直呼：「我很感謝他。」

陽柏翔從年初打拚到季末，這次多虧有桃園市亞洲職棒交流賽能回台灣見家人，他透露想把日職的首安球交給他們，「能在台灣比賽滿興奮的，希望在交流賽展現實力，我的守備和腳程比較會讓人注意到，這是我的優點，打擊則是還在慢慢磨練，希望可以有好的表現。」

