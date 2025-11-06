桌球》排名資格賽驚喜亮相卻只打1局 莊智淵重出江湖只為了這件事

44歲的莊智淵今天在國手排名資格賽驚喜亮相。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕去年9月打完WTT澳門冠軍賽就高掛球拍的44歲老將莊智淵，今天毫無預警地出現在115年度中華桌球排名賽資格賽比賽場上，在男子第三次賽首輪對上國內新星馮翊新，引起場邊一陣騷動，紛紛揣測已經退居幕後當教練的老莊是否要重出江湖，但他只打了1局就和對手握手宣布退賽。

雖然只打了1局，被球迷戲稱是「表演賽」，但莊智淵依舊寶刀未老，他在4:8落後下展現招牌的反手快撕絕技，打出一波5:1攻勢，以10:9率先聽牌，但隨後錯失1個局點被馮翊新反超，最終以12:14落敗。

莊智淵從87年首度入選成人國手到去年正式退役，締造國內桌壇最長的連續27年當選國手紀錄，不但空前也可能絕後。不過，他生涯只參加過兩次國手選拔賽，第3年起就靠著全國錦標賽冠軍和世界排名保障國手資格，這還是他第3次在國手選拔賽亮相。

前兩次賽都請假的莊智淵，為何在第3次賽下場比試，他表示，這次排名資格賽雖然有報名，但沒有打算要下去比，主要是這兩天很多選手跟他反映大葉大學體育館的風太大很難打，他只好親自下場體驗一下，不管輸贏只打1局。

在體驗過後，莊智淵認為場館內只要一開冷氣，風就會亂吹，關掉空調又太悶熱，雖然所有選手都在同樣的條件下打球，實力好的選手還是會當選，但對於水準較高、要求更精準的選手影響更大。

至於也有球員批評場地沒有鋪設地墊容易打滑，他今天實地下場，發現雖然是木頭地板，但沒有想像中滑，只是做為國內最高層級的比賽場地，場館的設備還是有很大的進步空間，以降低選手受傷風險。

