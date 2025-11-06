自由電子報
MLB》季後賽只打2場就爽賺冠軍戒 金慧成自評首年表現只有30分

2025/11/06 20:25

金慧成。（資料照，歐新社）金慧成。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕26歲南韓新星金慧成以3年1250萬美元合約、外加2年球隊選項加盟道奇，新人年就拿下生涯首座世界大賽冠軍，成為史上旅美韓籍野手第一人。金慧成返回南韓時接受訪問，並為自己的第一年打了30分的分數。

金慧成在今年開季並未進入東京海外開幕戰的名單，賽季從小聯盟出發，直到5月才被升上大聯盟，幾乎都是以替補身分上場，本季出賽71場，繳出3轟、17打點、13盜壘、打擊率0.280和OPS0.699的成績。

金慧成雖然有進入季後賽名單，但都沒有先發的機會，只靠著代跑和接替守備出賽2場，並跑回1分，沒有打擊的機會，但也見證了道奇2連霸的瞬間，並與隊友一同參加封王遊行。金慧成返回南韓時受訪時表示，能站上夢想的舞台本身就令人興奮，還能在世界大賽奪冠，真的讓人感到非常幸福和開心，這對南韓球員來說是罕見的紀錄，意義非凡。

對於自己在大聯盟首個賽季的感想，金慧成說道，這一年很長，但真的非常有趣，也學到了很多，認為自己首年的表現只有30分，沒有特別理由，只是覺得還不夠好，還有70分要努力去補。金慧成也談到明年的目標，希望能比今年更好，保持健康然後打滿一整季。

