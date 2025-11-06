桌球排名資格賽》挺過兩場5局大戰 合庫女將黃愉偼連6年入選國手

黃愉偼直落三擊敗鄭樸璿，搭上國手列車。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕今年萊茵魯爾世大運獲得女單銀牌的合庫女將黃愉偼，今天在115年度中華桌球排名資格賽女子組第二次賽連闖6關，最後在衝關賽以直落三擊敗鄭樸璿，連續6年領到國手證書。

世界排名91的黃愉偼過去5年有兩次靠著全國錦標賽女單冠軍取得國手資格，這還是她首次在第二次賽就攻頂成功，但過程並不容易，她在第一次賽第三場以1:3敗給國泰女將陳映蓁，第二次賽捲土重來，前兩輪分別以直落三解決劉羽英、黃君凡，第三輪對上反手長顆打法的彰化藝高小將廖宸苓，雙方一路激戰至決勝局，黃愉偼在開局1:5落後下力挽狂瀾，最終才以3:2脫困。

請繼續往下閱讀...

黃愉偼第四輪遭遇世大運隊友簡彤娟，克服局數1:2落後，在決勝局更取得10:3聽牌優勢，沒想到被對手連續化解6個賽末點追到10:9，最後有驚無險以11:9獲勝。黃愉偼表示，自從去年在國手排名賽兩度在決選從領先打到輸後，心裡就有陰影，這場很怕又被逆轉，還好最後有穩住。

在死裡逃生後，黃愉偼在半決選再以3:0擊退國泰削球女將陳佳宜，報了今年大運會女單8強賽1:3落敗的一箭之仇，最後再以11:8、11:6、13:11力退今年在世大運國手選拔賽曾贏過她的鄭樸璿，搭上國手列車，接下來也希望在排名賽爭取更好的名次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法