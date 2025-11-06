網球》征戰國際賽當空中飛人 許育修感謝在台北的恩人

2025台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽雙打，許育修（右）、黃琮豪（左）。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕許育修、黃琮豪今天在華國三太子男網挑戰賽都是一日雙戰，可惜都沒能拿下勝利，在男單止步16強，一起合拍的男雙賽事也無緣4強。

許育修和黃琮豪昨在男雙首戰扳倒奧地利奧伯萊特納（Neil Oberleitner）／捷克弗爾本斯基（Michael Vrbensky），終止近期4連敗低潮，可惜今天未能延續氣勢，以7:6（8:6）、3:6、8:10遭法國韋伯（Arthur Weber）／愛沙尼亞塔姆（Kristjan Tamm）逆轉。

對於沒能搶下勝利，許育修認為，可能前面都有單打比賽，準備得沒那麼充分，也可能有點分心，「而且對手今年也發揮不錯，打出來的球有點速差，沒接那麼好，而且他們的站位是在預期之外，判斷上也沒那麼容易。」

許育修和黃琮豪在本場結束後，接下來都有日本的比賽續戰，因此休息1、2天後就要再次展開國際賽征途。

值得一提的是，來自彰化的許育修來台北訓練、比賽都是租房，他也非常感謝房東幫忙，畢竟租房都是以一個月的費用計算，可是他幾乎都在國外比賽，在台北的時間並不多，房東願意以天數計算，讓他即使人不在台北，還願意空出房間且不算費用，讓他在開銷上省了不少，畢竟網球是相當花錢的運動。

儘管雙線出擊並不輕鬆，但許育修表示，會繼續以單、雙打並進的模式前進，主要是兩個比賽都很喜歡，也希望都能贏下更多比賽，提升排名。

2025台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽雙打，許育修（左）、黃琮豪（右）。（（記者王藝菘攝）

