世界大賽》原本要派野手了...山本由伸熱血燃燒手臂 道奇主帥揭幕後故事

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸在世界大賽G7生死戰燃燒小宇宙，繳出「中0日」後援2.2局無失分的驚人表現，而這樣的熱血劇情，原本在系列賽第三戰就要上演。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）與球員們近日登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!），其中聊到世界大賽G3打到昏天暗地的史詩18局大戰。

該役道奇動用10名投手，主持人金摩（Jimmy Kimmel）問道：「我當時就在想，如果投手都用完了，最後會是誰上去投呢？」

羅伯斯透露，當時已經有考慮派野手，人選是赫南德茲（Kiké Hernández）或羅哈斯（Miguel Rojas），兩人在例行賽都有登板經驗。

正當教練團傷透腦筋時，G2完投勝的山本由伸，在只休息1天的情況下請纓上陣，並於18局上出現在牛棚熱身。

回憶當時的情景，羅伯斯直呼：「山本主動對我說，『我來投吧！不能讓野手在世界大賽中登板』。」

最終，道奇18局下靠著佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見轟贏球，拯救了山本的手臂。羅伯斯表示：「如果不是佛里曼那一轟的話，下一個上場的就是他了，他已經準備上去丟了。」

