中職》富邦悍將又換總教練 日本球迷也熱議！

後藤光尊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕富邦悍將今天宣布後藤光尊接任總教練，原教頭陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，消息一出也引起部分日本球迷在X熱議，關注後藤光尊跟平野惠一的對決可能在台灣又要上演。

平野惠一跟後藤光尊都是2001年選秀會加入歐力士，進職業前評價大不相同，大學生平野被評價是即戰力內野手，以選手選擇球隊的「自由獲選權」加入歐力士；出身社會人球隊的後藤則是第10指名，兩人不僅當過隊友，更有著同梯的內野競爭關係，2位右投左打二壘手不時會被日本球迷拿來比較，日媒更以「勁敵」報導兩人。

請繼續往下閱讀...

後藤光尊今年曾解釋，其實當年沒有覺得對方是勁敵，而是一起同隊良性競爭，彼此有各自的長處；而平野惠一也說：「我也一樣，沒有任何『勁敵』的感覺。雖然是同梯進入球隊，但他可是前輩耶！」同時也提到，一開始剛進歐力士隊，由於選秀順位的關係，自己的壓力比較大、後藤則是積極卡位，兩人之間雖是同位置，但感情很好，當年私下還常一起出門。

如今後藤光尊上任富邦教頭，明年有可能跟平野惠一在金控大戰再度對決，引發日本球迷的熱議，「後藤和平野要在CPBL以監督的身份對決了嗎」、「後藤監督誕生，怎麼跟平野惠一、古久保健二都是歐力士OB出身的台灣監督？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法