世界大賽》史詩18局最辛苦的人！史密斯蹲到抽筋硬撐 道奇主帥：絕對不換人

〔體育中心／綜合報導〕道奇達成2連霸，成為21世紀以來首支衛冕球隊。近日，總教練羅伯斯（Dave Roberts）與球員們登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!），聊到不少有關G3「馬拉松之戰」的話題。

提起G3史詩18局大戰，主持人金摩（Jimmy Kimmel）點名鐵捕史密斯（Will Smith），「Will，或許你是這場比賽最辛苦的人，你在本壘後方蹲了18局。」

整場比賽長達6小時39分，史密斯接捕了10位投手的球，他苦笑回應：「那場比賽...太漫長了，真的太漫長了。」

史密斯透露大概從13局開始，他的腿已經抽筋，「我只能不停補水、吃東西，就是咬牙硬撐下去。」

羅伯斯也笑著回憶：「防護員跑來對我說，『教練，Will抽筋了，怎麼辦？是不是該換人？』我立刻回答『他絕對不會被換下場』。」

一旁的史密斯接著說：「我也沒有打算退場，絕對沒有。」

羅伯斯指出，當時球員們都已經到了臨界點，很多人賽後都打了點滴，包括史密斯、大谷翔平、赫南德茲（Kiké Hernández）等人，「大家都拚盡全力，為比賽奉獻一切。」

