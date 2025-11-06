WTT冠軍賽》最後一舞不敵南韓一姐申裕斌 黃怡樺正式告別選手生涯

黃怡樺在生涯最終戰不敵南韓一姐申裕斌，止於32強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕41歲的桌壇「長青樹」黃怡樺今晚在2025年WTT法蘭克福冠軍賽女單首輪，以1:3不敵世界排名12的南韓一姐申裕斌，無緣晉級16強，結束生涯最後一舞，正式告別選手生涯，未來將專心擔任教練。

世界排名曾高居17的黃怡樺，在台灣桌壇締造不少後人難以超越的里程碑，包括27次入選成人國手，13度在全國錦標賽女單封后、全國錦標賽女單9連霸。

請繼續往下閱讀...

回顧超過30年的桌球生涯，黃怡樺最難忘的一戰是在2001年全國錦標賽打敗1988年漢城奧運女單金牌陳靜，奪下生涯首座全國冠軍，並開啟「黃氏王朝」，直到2010年全錦賽以3:4敗給鄭怡靜才交出台灣球后寶座。至於國際賽，她在2006年杜哈亞運和陸雲鳳聯手在女雙8強戰以3:2扳倒香港名將柳絮飛/林菱，為台灣摘下一面銅牌，也讓她印象深刻。

黃怡樺表示，她上個月在亞錦賽期間曾找申裕斌、孫穎莎等名將合照，也告訴她們在法蘭克福站後就要退休，今晚申裕斌賽後也和她擁抱致意，並祝福她退休快樂。

黃怡樺說，她在今年排名資格賽報名前就告知球團打算退休，不參加國手選拔，今天打完最後一場還不覺得感傷，但一下來收到很多私訊，多少有點捨不得，只是因為年紀漸長，加上傷病困擾，不得不告別她最愛的舞台，在這漫長的選手生涯，她歷經了ITTF、WTT兩個階段的賽事，尤其最近這2、3年還能參加大滿貫賽、冠軍賽等頂級的賽事，對她來說，已經沒有遺憾了。

