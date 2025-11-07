世界盃資格賽》瓊斯盃期間對旅外學長印象深刻 蔡宸綱遞補入選珍惜機會

蔡宸綱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新竹攻城獅前鋒蔡宸綱從世界盃男籃資格賽24人名單遞補進入16人名單，他表示，會好好珍惜這次的機會，「去外面看看世界。」

蔡宸綱今年夏天首次入選瓊斯盃就進入藍隊，他表示，在集訓期間從隊上學長，特別是旅外好手陳盈駿、劉錚與林庭謙等人身上學到很多，從場上的細節以及練球時的準備都汲取不少經驗，「隊內對抗時有時候錯位守到他們，自己覺得可能已經守到了，但他們還是可以把球投進，或是出現很驚艷的傳球。」

世界盃資格賽近期公佈名單，蔡宸綱進入第一版本的24人名單，後來因胡瓏貿、馬建豪等好手不參賽，遞補進入16人名單，他表示，「這次也算是有點運氣，但遞補入選了，就會好好珍惜這次的機會，去外面看看世界。」

在瓊斯盃期間開始接觸國家隊主帥圖齊體系，蔡宸綱指出，「在他的體系下，我可能比較偏向搖擺人，他也給我很多處理球、投籃的機會，主要還是希望我可以做好防守以及鞏固籃板。」

蔡宸綱認為，其實自己在國家隊的定位與在母隊攻城獅的角色類似，對於來到職業生涯第二年，他坦言「二年級生」算是相對尷尬的階段，「已經有一年的經驗，但又不像其他學長有那麼多經驗，希望自己在場上可以更專注、更把握機會。」

對於蔡宸綱遞補進入16人名單，攻城獅總經理張樹人表示，國家隊對球員來說是不可多得的機會，總教練威森曾是約旦國家隊主帥，因此也很支持子弟兵到國家隊磨練，「小綱有滿滿的天賦，希望他在國家隊有很好的發揮，繳出應有的表現。」

