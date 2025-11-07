MLB》驚！道奇明星強投岡索林遭DFA 12強台灣之友進40人名單

岡索林被DFA。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星強投岡索林（Tony Gonsolin）在今年動了內部支撐手術以及屈肌修復手術報銷，今天球隊為了進行40人名單異動，將他給指定讓渡（DFA）。

衛冕軍道奇在今天宣布把左投手歐提茲（Robinson Ortiz）以及沃德（Ryan Ward）放進40人名單，並把冠軍功臣狄恩（Justin Dean）以及右投葛洛佛（Michael Grove）給放進讓渡名單當中，並再把岡索林給DFA。

現年31歲的岡索林是2020世界大賽成員，曾入選1次明星賽，但是最近3年兩次進行重大手肘，2023年9月岡索林才剛動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John surgery），結果今年再次進行內部支撐手術，這項手術基本上就是改良版的TJ手術，等於他3年內2度動投手大刀，明年賽季預計也不一定能上場。

沃德在今年小聯盟3A表現優異，敲出36轟，攻擊指數0.937，但卻始終沒有獲得晉升機會，如今終於被放進40人名單當中。台灣球迷對他也不算陌生，因為在去年12強，沃德在複賽於9上砲轟前富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）助美國擊敗委內瑞拉，讓台灣因此晉級冠軍戰，後續也順利奪冠，被稱為新台灣之友。

