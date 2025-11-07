自由電子報
MLB》佛心！世界大賽G7敲關鍵一轟 道奇執行明星重砲馬恩西3億選項

2025/11/07 07:18

馬恩西。（資料照）馬恩西。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，道奇今執行三壘手馬恩西（Max Muncy）下季1000萬美元（約新台幣3億）球隊選項，用超佛心價碼留住這位今年世界大賽敲出關鍵一轟的明星重砲。

馬恩西今年在季後賽出賽17場，打擊三圍.214/.353/.411，攻擊指數0.764，敲出3轟、3分打點。其中在世界大賽G7，馬恩西在8局上敲出關鍵陽春砲，幫助道奇追到剩1分落後，也才有9局上羅哈斯（Miguel Rojas）追平轟出現。

馬恩西今年例行賽出賽100場，打擊三圍.243/.376/.470，攻擊指數0.846，敲出19轟、67分打點，wRC+為137，fWAR值為2.9。

另外，道奇今天還執行牛棚大將左投費西亞（Alex Vesia）下季355萬美元球隊選項。費西亞本季例行賽出賽68場，59.2局防禦率3.02，ERA+為138，fWAR值為1.0；季後賽投4.2局防禦率3.86，並因個人因素缺席世界大賽，但仍是道奇2連霸的重要功臣。

費西亞。（資料照）費西亞。（資料照）

