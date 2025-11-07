網球》謝淑薇今晚拚年終賽女雙爭冠門票 對決巴西、匈牙利聯軍

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科安抵年終賽4強。（取自WTA X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手3連勝，挺進2025年利雅德WTA年終總決賽女雙4強，台灣時間今晚約8點半遭遇爆冷殺出的匈牙利芭波絲（Timea Babos ）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），「台拉聯軍」再接再厲爭取冠軍戰門票。

戰績原本1勝1負的第7種子芭波絲／史蒂芬妮，在小組賽壓軸第3場展現頑強韌性，歷經搶10激戰終以2：6、7：5、10：5大逆轉第2種子強敵加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），芭波絲／史蒂芬妮關鍵第2勝到手，不但把1勝2負的對方人馬淘汰，也搶搭4強末班車。

這是經驗豐富的謝淑薇，職業生涯第6度角逐年終賽，2013年她曾與中國彭帥聯手封后，2021年則與比利時梅騰絲（Elise Mertens）合拍拿到亞軍，如今第5回挺進4強，小薇與O妹期許力退芭波絲／史蒂芬妮，朝著金盃邁進。至於另組4強戰，則由美國湯森（Taylor Townsend）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）對決梅騰絲／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。

