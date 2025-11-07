自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》謝淑薇今晚拚年終賽女雙爭冠門票 對決巴西、匈牙利聯軍

2025/11/07 07:06

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科安抵年終賽4強。（取自WTA X）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科安抵年終賽4強。（取自WTA X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手3連勝，挺進2025年利雅德WTA年終總決賽女雙4強，台灣時間今晚約8點半遭遇爆冷殺出的匈牙利芭波絲（Timea Babos ）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），「台拉聯軍」再接再厲爭取冠軍戰門票。

戰績原本1勝1負的第7種子芭波絲／史蒂芬妮，在小組賽壓軸第3場展現頑強韌性，歷經搶10激戰終以2：6、7：5、10：5大逆轉第2種子強敵加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），芭波絲／史蒂芬妮關鍵第2勝到手，不但把1勝2負的對方人馬淘汰，也搶搭4強末班車。

這是經驗豐富的謝淑薇，職業生涯第6度角逐年終賽，2013年她曾與中國彭帥聯手封后，2021年則與比利時梅騰絲（Elise Mertens）合拍拿到亞軍，如今第5回挺進4強，小薇與O妹期許力退芭波絲／史蒂芬妮，朝著金盃邁進。至於另組4強戰，則由美國湯森（Taylor Townsend）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）對決梅騰絲／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中