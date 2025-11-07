網球》球后莎巴蓮卡淘汰衛冕者高芙 年終賽4強對決安尼西莫娃

莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）在開局慢熱情況下強勢反彈，7：6（7：5）、6：2 淘汰美國年輕衛冕者高芙（Coco Gauff），白俄羅斯世界球后小組賽3戰全勝，強勢鎖定2025年利雅德WTA年終總決賽女單4強，將與美國對手安尼西莫娃（Amanda Anisimova）爭奪冠軍戰門票。

鬥志頑強的莎巴蓮卡，汲取6月法國公開賽爭冠失利的慘痛教訓，再度面對21歲高芙後來居上，不但克服2：4開局，搶7時又從1：3反撲，順勢直落2甜蜜復仇，「我可能不會再讓自己陷入那種境地了。當時只想保持進攻態勢，找到應有節奏。我原本已經在為第2盤做準備，但神奇的是居然扭轉局面。我相當滿意這場的表現，也很高興贏得比賽。」

27歲的莎巴蓮卡近況甚佳，今年四大滿貫三闖決戰，雖然元月澳洲公開賽、6月法網都屈居亞軍， 9月總算在美國公開賽衛冕金盃，如今將與首度年終賽參戰的安尼西莫娃狹路相逢，重演紐約美網壓軸戲碼，「她總是讓我全力以赴，拚出精彩比賽，我很期待再度交手。」另組4強戰，則由哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）單挑美國佩古拉（Jessica Pegula）。

