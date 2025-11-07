MLB》小熊塔克等13人收6.8億合格報價！教士、洋基明星終結者卻沒有

塔克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，今年自由球員市場正式開啟前，大聯盟今天有13名選手收到1年2202.5萬美元（約新台幣6.8億元）的合格報價，包含小熊明星強打塔克（Kyle Tucker）與費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）等人。

今年收到合格報價的選手除塔克、史瓦伯以外，還有藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）、太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）、教士右投席斯（Dylan Cease）、費城人明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）、響尾蛇明星右投加倫（Zac Gallen）、小熊日本強投今永昇太、教士王牌右投金恩（Michael King）、洋基金手套外野手葛里遜（Trent Grisham）、老虎明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）與釀酒人明星右投伍德魯夫（Brandon Woodruff）。

收到合格報價的選手，直到美國時間11月18日前決定是否接受報價。今年合格報價是根據當年大聯盟前125名球員最大合約的平均年薪計算得出。該名選手收到母隊的合格報價後，若與其他球隊簽約，母隊可獲得選秀權補償。

《MLBTR》分析，幾位值得關注但卻未獲得合格報價的自由球員，包含紅襪明星右投吉歐利托（Lucas Giolito）、教士明星終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）、洋基明星終結者威廉斯（Devin Williams）與水手明星內野手波蘭柯（Jorge Polanco）。

