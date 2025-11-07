MLB》大谷翔平連3年奪銀棒獎破史詩紀錄！ 響尾蛇3人中選國聯最狂

大谷翔平連3年奪下銀棒獎。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟銀棒獎在今天宣布獲獎名單，道奇隊日本二刀流球星大谷翔平再次獲獎，生涯第4度得獎追平歷史第二高指定打擊紀錄，並超越鈴木一朗成為拿下最多銀棒獎的日本人，響尾蛇今年共有3人獲獎，是國聯獲獎最多的球隊，而道奇雖然有4人5項入圍，但最終僅大谷翔平與團隊奪下銀棒獎。

銀棒獎得主一壘手為大都會阿隆索（Pete Alonso）、二壘手為響尾蛇馬提（Ketel Marte）、三壘手為教士馬查多（Manny Machado）、游擊手為響尾蛇佩多摩（Geraldo Perdomo）、外野手三人分別是大都會索托（Juan Soto）、響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊塔克（Kyle Tucker）、捕手為洛磯古德曼（Hunter Goodman）、指定打擊為道奇大谷翔平、工具人為紅雀伯勒森（Alec Burleson），團隊為洛杉磯道奇。

得獎者中，阿隆索、佩多摩、卡洛爾、古德曼、伯勒森都是生涯首度獲獎，馬提、塔克與道奇團隊都是第2度獲獎，馬查多拿下生涯第3座銀棒獎，大谷翔平生涯第4度獲得獲獎，索托是生涯第6度獲獎。

大谷翔平在上個賽季締造「50-50」紀錄，今年敲出55轟創下道奇隊史新高，跑回146分是大聯盟第一，同時是自1900年現代棒球年代以來的道奇紀錄，另外還有20次盜壘成功。大谷翔平連續3年都是國聯長打率、攻擊指數、標準化攻擊指數與壘打數的第一，追平指定打擊史上第二高。

大谷翔平以指定打擊身分第4度獲獎，超越日本傳奇鈴木一朗成為史上拿下最多銀棒獎的日本人，同時追平大聯盟歷史指定打擊第二多紀錄，距離「老爹」歐提茲（David Ortiz）的史上最多7座指定打擊銀棒獎還有3座要追。

大聯盟國聯銀棒獎得主出爐。（圖片取自Ｘ）

